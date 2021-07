« C’est évidemment un honneur, je ne m’y attendais pas forcément. » Le 14 juillet prochain, le gendarme Adrien D., 37 ans, défilera pour la première fois à Paris, sur les Champs-Elysées. A ses côtés, 75 autres « héros du quotidien », comme les appelle la gendarmerie, qui se sont illustrés au cours de l’année écoulée par leur bravoure et leur dévouement au service de la population. Adrien a sauvé la vie de quatre personnes qui se trouvaient dans une maison en flammes, à Val-de-Meuse ( Haute-Marne), en septembre 2020. Avec son collègue Victor, il n’a pas hésité à entrer dans le pavillon pour secourir deux personnes âgées qui étaient endormies.

Une fois ces deux victimes hors de danger, les militaires sont retournés dans la maison, dans laquelle se trouvaient deux autres personnes, dont une dame de 98 ans qui ne pouvait se déplacer seule. « On se dit que n’importe lequel de nos collègues aurait fait la même chose que nous, nous explique Adrien. On a juste eu le sentiment d’avoir accompli notre travail. » « Quand vous êtes pris dans votre intervention, vous ne pensez pas du tout à ça », abonde le major Thierry M., qui défilera pour la première fois sur les Champs après 28 années passées dans la gendarmerie. « C’est un important, dans une carrière de militaire », souligne-t-il.

« Couronner une carrière dans la gendarmerie »

Commandant de la communauté de brigades de Saint-Jean-du-Gard, il a été mobilisé en mai dernier, durant quatre jours, pour retrouver et interpeller le suspect d'un double homicide aux Plantiers dans le Gard. A Paris, Thierry M. entend représenter « tous les militaires » de son unité, « l’ensemble de l’institution, et aussi [ses] camarades qui sont allés au sacrifice ultime et qui ne seront pas là ». « C’est une cérémonie qui peut couronner une carrière dans la gendarmerie », observe pour sa part le gendarme Yannick N., 29 ans. En août dernier, il a interpellé un homme ivre qui a violenté sa mère et s’en était pris à un policier municipal au Grau-du-Roi (Gard).

Entré dans la gendarmerie mobile il y a huit ans, Yannick fêtera son trentième anniversaire à Paris, le 15 juillet prochain. Lorsqu’il défilera sur la plus belle avenue du monde, il sait que sa mère le regardera à la télé, probablement émue. Le gendarme pensera également à son père, décédé en janvier dernier. « Il aurait aimé voir ça », confie-t-il. « Cela sera pour moi un moyen de lui rendre hommage. »