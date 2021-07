Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Il est arrivé menotté au tribunal. Allen Weisselberg, directeur financier de la « Trump Organization » et fidèle parmi les fidèles de l’ancien président américain, a plaidé non coupable de délit fiscal, jeudi à Manhattan. Il est accusé d’avoir dissimulé 1,76 million de dollars de compensations indirectes au fisc américain. Des avocats de l’entreprise, poursuivie comme personne morale, ont également plaidé non coupable. Et si Donald Trump échappe pour le moment à des poursuites, sa holding pourrait avoir du mal à survivre si elle se trouve dans l’incapacité d’emprunter.

Cent trente pays sous l’égide de l’OCDE sont parvenus, jeudi, à un accord concernant la réforme de la taxation des multinationales. Celui-ci prévoit notamment la mise en place d’un impôt minimum « d’au moins 15 % » sur les bénéfices des plus grandes entreprises mondiales, a annoncé l’Organisation de coopération et de développement économiques. « Après des années de travaux et de négociations intenses, ce paquet de mesures historique garantira que les grandes entreprises multinationales paient leur juste part d’impôts partout dans le monde », a déclaré le secrétaire général de l’OCDE, Mathias Cormann, cité dans un communiqué.

Faute d’avoir pu les convaincre, l’Etat va les contraindre. Selon une source gouvernementale, un projet de loi serait en préparation pour obliger tous les soignants à se faire vacciner contre le Covid-19. Cette source vient confirmer ce jeudi une information de plusieurs titres de presse régionale. Selon elle, le projet de loi que préparerait l’exécutif concernerait les personnels des Ehpad et hôpitaux. 20 Minutes vous en dit plus par ici.