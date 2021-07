En raison des contrôles renforcés liés au Covid-19 à l’orée de la saison estivale, le temps d’attente dans les aéroports s’est allongé, se sont inquiétés les gestionnaires d’aéroports français, ce jeudi.

« Si rien n’est fait, et en l’état actuel des choses, les temps d’attente pourraient atteindre 2h30 voire plus, aux pointes d’activité, sur certains aéroports français » cet été, a affirmé le président de l’Union des aéroports français (UAF), Thomas Juin, cité dans un communiqué.

Le certificat sanitaire européen pour fluidifier

« Les aéroports français, comme l’ensemble des acteurs du transport aérien, mettent tout en œuvre pour que la reprise d’activité s’effectue dans les meilleures conditions (…) Ils s’alarment néanmoins de l’allongement des délais d’attente des voyageurs », a souligné l’UAF. Les professionnels du secteur aérien mettent en garde depuis des semaines contre une congestion dans les aéroports cet été en raison de la reprise du trafic combinée à la vérification systématique des documents d’identité et des multiples certificats (vaccination, tests, motifs impérieux…).

Entrant en vigueur jeudi, le certificat sanitaire européen est censé fluidifier les parcours des passagers, mais l’UAF estime que d’autres mesures pourraient garantir « un traitement des vols dans des délais raisonnables ». Elle préconise en particulier, sur le volet des contrôles d’immigration, « le retour aux contrôles ciblés des vols Schengen sur l’ensemble des aéroports français », « la réouverture des sas de contrôle frontière automatisé (sas Parafe) » et « le renforcement des effectifs de gardes-frontières ».

Plus de temps dans les aéroports

Et concernant l’aspect sanitaire, l’organisation propose « le renforcement de l’information des voyageurs sur les exigences sanitaires requises par les pays de destination », « la réduction des contrôles sanitaires aux arrivées, à l’exception des passagers en provenance de pays rouges, dès lors que les passagers ont déjà été contrôlés au départ » et « la simplification et l’harmonisation des contrôles ainsi que la numérisation des documents exigibles ».

Fin mai, l’Association internationale du transport aérien (Iata), qui défend les intérêts des compagnies aériennes, avait affirmé que le temps passé par les voyageurs dans les aéroports avait doublé entre 2019 et 2021, passant d’1h30 à 3h00 en moyenne, alors que les volumes de passagers ne représentaient qu’environ 30 % de ceux d’avant le Covid-19. Au dernier pointage d’Eurocontrol, mardi, le nombre de voyageurs aériens en Europe a atteint le 21 juin 50 % du volume de 2019, au-dessus du scénario médian de cet organisme européen de surveillance du trafic aérien, qui prévoyait 45 % en juin, puis 52 % en juillet et 57 % en août.