Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Après des mois moroses avec des entreprises proches de l’asphyxie du fait de la crise du coronavirus, le tourisme européen va recevoir une grande bouffée d’air. Le pass sanitaire européen, ou certificat sanitaire européen selon les versions, entre en vigueur à partir de ce jeudi 1er juillet pour faciliter le passage des frontières entre pays membres. Mais comment fonctionne-t-il ? 20 Minutes fait le point.

L’étau judiciaire se resserre autour de Donald Trump. Après des mois d’intense spéculation, la « Trump Organization » et son directeur financier Allen Weisselberg ont été inculpés pour des délits fiscaux par un grand jury, selon le Wall Street Journal et plusieurs médias américains. Les charges, qui portent sur des avantages en nature présumés non déclarés au fisc, doivent être dévoilées ce jeudi par les procureurs de New York. Donald Trump et sa famille peuvent respirer pour l’instant, mais des inculpations futures ne sont pas exclues, surtout si Allen Weisselberg décidait de collaborer avec les autorités.

L’équipement des forces de l’ordre va être amélioré. Une nouvelle génération de caméras-piétons destinée aux policiers et gendarmes sera déployée dès ce jeudi auprès de 2.000 patrouilles pour commencer, a annoncé mercredi le ministre de l’Intérieur devant le congrès du syndicat de policiers Unité SGP Police. Le déploiement de ces nouvelles caméras-piétons sera achevé « d’ici à la fin du mois de septembre », a ajouté Gérald Darmanin. L’ancien modèle était tellement inadapté (trop lourd, faible autonomie…) qu’il était peu ou pas utilisé.