Le bout du tunnel. Après des mois de restrictions, le déconfinement entame sa dernière étape, ce mercredi, avec notamment la levée des jauges dans quasiment tous les lieux accueillant du public, excepté pour le département des Landes.

Ce mercredi 30 juin marque la dernière étape d’un déconfinement en plusieurs phases, qui a débuté le 19 mai dernier. Fin des jauges dans les restaurants, les bars, les commerces et les salles de sport, reprise des croisières, retour des concerts et des festivals… 20 Minutes fait le point sur tous les changements qui entrent en vigueur ce mercredi.

Fin des jauges dans les bars et restaurants

A l’intérieur, comme à l’extérieur, il n’y a plus de jauges dans les bars, les cafés et les restaurants, qui peuvent désormais accueillir 100 % de leurs clients. Si les tables de six étaient un casse-tête pour vous et vos amis, ce mercredi marque également le retour des grandes tables, sans limitation de convives. En revanche, le service et la consommation debout au bar restent interdits et le port du masque est toujours obligatoire pour se déplacer à l’intérieur et en terrasse.

Fin des jauges dans les commerces

Une bonne nouvelle pour les petits magasins. A partir de ce mercredi, les commerçants, mais également les centres commerciaux, n’ont plus l’obligation de respecter la limite de 4m² par client et peuvent accueillir à 100 % de leur capacité. Attention, le port du masque reste obligatoire dans les marchés ouverts (et fermés évidemment) et dans les files d’attente, en intérieur comme en extérieur.

Fin des jauges pour la culture et les loisirs

A partir de ce mercredi, les jauges sont supprimées dans les lieux culturels. Les théâtres, les salles de spectacles, les musées, les monuments, les expositions, les cinémas, les bibliothèques, les médiathèques, les cirques, les casinos, les bowlings, les salles de jeux, les parcs zoologiques, les parcs à thème, les fêtes foraines, les salons, les foires d’exposition et les centres de thalassothérapie peuvent désormais accueillir 100 % de leur clientèle. Attention, au-delà de 1.000 personnes, le pass sanitaire est obligatoire.

Reprise des concerts et des festivals

Les concerts en extérieur peuvent, à nouveau, recevoir l’intégralité des visiteurs. En revanche, pour les concerts en intérieur, une jauge de 75 % reste en place. Les festivals de plein air debout vont eux aussi reprendre, mais les organisateurs doivent respecter une jauge de 4m² par festivalier. Pour les festivals assis, ce sont les préfets qui fixent les jauges pour chaque événement. Comme pour les lieux culturels, le pass sanitaire est obligatoire pour les événements de plus de 1.000 personnes, où le masque est obligatoire. En dessous, le masque n’est pas obligatoire, mais il reste recommandé.

Reprise des compétitions sportives de plein air

Pour les pratiquants amateurs, les compétitions sportives de plein air peuvent reprendre, dans la limite de 2.500 personnes, avec une jauge de 4m² par spectateur. Comme pour les événements culturels et les festivals, le pass sanitaire sera obligatoire pour les rassemblements de plus de 1.000 personnes.

Fin des jauges pour les salles de sport

A partir de ce mercredi, les jauges dans les stades, les hippodromes, les piscines extérieures et couvertes, les arènes, les salles de sport, et les écoles de danse sont levées. Ces établissements peuvent désormais accueillir 100 % de leurs pratiquants et spectateurs. Une nouvelle fois, l’utilisation du pass sanitaire sera obligatoire pour les lieux accueillant plus de 1.000 personnes.

Fin des jauges dans les cantines d’entreprise

Après les loisirs et les sports, place au travail. A partir de ce mercredi, il n’y a plus de jauges dans les cantines d’entreprises, mais les salariés doivent manger assis. Les cantines doivent tout de même conserver des plages horaires d’ouverture larges pour éviter une trop grande concentration de salariés. Concernant les « pots d’entreprises », le protocole sanitaire préconise qu’ils se tiennent en extérieur et qu’ils ne dépassent pas 25 personnes, tout en gardant des plages horaires d’ouverture larges pour éviter une trop grande concentration de salariés

Fin des jauges pour les mariages et les enterrements

Une nouvelle qui devrait rassurer les futurs mariés. Les jauges pour les mariages et la règle d’un siège sur deux dans les lieux de culte et les mairies sont levées. Les mariages peuvent se tenir en extérieur et en intérieur sans restriction, avec le retour des cocktails, des buffets et des pistes de danse. Les jauges sont également supprimées pour les cérémonies funéraires.

Reprise des croisières

Suspendues depuis plusieurs mois, les croisières peuvent reprendre, à partir de ce mercredi, sans jauges, mais avec un pass sanitaire si celle-ci accueille plus de 1.000 personnes. A bord, le masque reste obligatoire dans les espaces publics intérieurs.

Fin des jauges à la montagne

Pour les amateurs de nature et de montagne, les jauges sont levées dans les téléphériques, les télécabines, les télésièges à la montagne et les petits trains touristiques.