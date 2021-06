Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Des investissements massifs, une simplification et un décloisonnement entre les acteurs publics et privés de la recherche : Emmanuel Macron a dévoilé mardi un plan pour dynamiser la recherche et l’innovation dans la santé, après l’échec français à découvrir rapidement un vaccin anti-Covid. « Côté recherche, je ne peux pas faire un immense cocorico, a admis le président de la République en présentant la stratégie Innovation Santé 2030. Nous avons sous-investi clairement durant les 15-20 années qui viennent de s’écouler. » Dans le même temps, le sous-traitant pharmaceutique Seqens a annoncé la reprise de la production française de paracétamol dès 2023. Pour en savoir plus, c'est par ici.

La fournaise devient mortelle. Des dizaines de personnes sont décédées subitement ces derniers jours dans la région de Vancouver, un pic de mortalité vraisemblablement lié à la canicule qui frappe l’ouest du continent américain et a propulsé le mercure à 49,5°C mardi au Canada – un record absolu, ont annoncé les autorités canadiennes. La Gendarmerie royale du Canada (GRC, police fédérale) et la police de la ville de Vancouver ont annoncé séparément qu’au moins 134 personnes sont décédées subitement depuis vendredi dans la région de la métropole canadienne de la côte du Pacifique, aux prises avec une canicule historique, à l’instar de l’ouest des Etats-Unis.

L'équivalent d'une fois et demi le PIB de la France. L'effondrement du tourisme international dû à la pandémie de Covid-19 pourrait entraîner une perte de plus de 4.000 milliards de dollars pour le PIB mondial sur les années 2020 et 2021, soit une fois et demi le PIB français, selon un rapport de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced) publié ce mercredi. Le tourisme international et les secteurs qui en dépendent ont subi une perte estimée à 2.400 milliards de dollars en 2020 en raison des impacts directs et indirects d'une forte baisse des arrivées de touristes internationaux. Une perte similaire pourrait être enregistrée cette année encore, prévient le rapport qui précise que la reprise du tourisme dépendra en grande partie de la distribution massive de vaccins contre le Covid-19 à l'échelle mondiale. Pour connaître les détails, c'est par ici.