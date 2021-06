Il laisse passer l’été et puis il tranchera… Le gouvernement veut qu'« au moins 80 % » des personnels des Ehpad et des hôpitaux soient vaccinés contre le Covid-19 « d’ici septembre », faute de quoi il ouvrira « la voie d’une obligation », selon un courrier consulté mardi par l’AFP.

« Notre objectif est que d’ici le mois de septembre, au moins 80 % des professionnels des Ehpad et des établissements de santé aient reçu au moins une dose », écrivent les ministres de la Santé Olivier Véran et de l’Autonomie Brigitte Bourguignon dans cette lettre adressée aux directeurs d’hôpitaux et de maisons de retraite, datée de lundi.

Les soignants déjà mis en garde

« A défaut, nous ouvrirons la voie d’une obligation vaccinale pour les professionnels de santé », ajoutent-ils en désignant plus particulièrement les Ehpad et les unités de soins de longue durée (USLD) où « seuls 55 % des professionnels ont reçu au moins une dose ».

« C’est insuffisant et ce n’est pas une situation normale au regard de la fragilité des résidents, dans un contexte de menaces liées à l’apparition et à la diffusion de certains variants préoccupants », insistent les deux ministres. Le gouvernement précise ainsi pour la première fois sa cible de couverture vaccinale chez les soignants, après plusieurs mises en garde.

Mardi matin encore, Olivier Véran avait de nouveau menacé sur FranceInfo de rendre la vaccination « obligatoire » en septembre pour les soignants si le « travail de conviction » n’a pas été suffisant pendant l’été.

« Je ne peux pas prendre le risque d’avoir des vagues de Covid dans les Ehpad, d’être obligé de refermer les Ehpad, d’être obligé de dire à des dizaines, des centaines de milliers de personnes âgées qui n’ont rien demandé qu’elles ne peuvent plus voir leurs familles, qu’elles ne peuvent plus sortir, et compter les malades et les victimes dans les Ehpad parce qu’il y aurait une peur qui n’aurait pas pu être combattue et vaincue », a-t-il justifié.

« Je ne veux pas incriminer les soignants »

Rappelant la nécessité de passer par la loi, il a cité les précédents de l’obligation vaccinale contre l’hépatite B pour travailler à l’hôpital ou encore celle contre la fièvre jaune pour se rendre en Guyane.

« Je ne veux pas incriminer les soignants, leur travail est compliqué et ils en ont ras le bol, ils ont eu une année très difficile », a-t-il expliqué. Mais, a-t-il ajouté, « la seule manière de s’en sortir et de reléguer le Covid aux oubliettes, c’est de protéger les plus fragiles d’entre nous, ceux qui, même vaccinés, gardent un risque, faible, de décéder ou de faire une forme grave ».

Interrogé sur la demande des médecins généralistes de disposer de la liste de leurs patients vaccinés, le ministre a assuré que la Cnil allait rendre jeudi un avis favorable. « Ils l’auront, je vous le dis, moi je le souhaite ardemment, je demande à la Cnil de me laisser la possibilité d’envoyer aux médecins généralistes la liste de leurs patients qui ont été vaccinés de manière à ce qu’ils puissent mobiliser ceux qui ne l’ont pas été », a poursuivi Olivier Véran.