Cédric Jubillar va passer au moins une semaine de plus à la maison d'arrêt de Seysses près de Toulouse​. Les avocats du mari de l’infirmière disparue font bien appel de son placement en détention préventive. Mais ce mardi, à l’audience de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Toulouse, ils ont demandé un délai pour peaufiner leurs arguments. Les conseils de Cédric Jubillar, qui dort en prison depuis le 18 juin et sa mise en examen pour « meurtre sur conjoint », plaideront donc sa cause le mardi prochain.

Delphine Jubillar, mère de deux enfants, a disparu de son domicile de Cagnac-les-Mines dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Aucune trace d’elle n’a été retrouvée depuis. Les juges d’instruction chargés du dossier ont mis en examen son époux sur la foi « d’un faisceau de présomptions grave et concordant ». Mais ce dernier clame son innocence.

« A ce stade du dossier, sans corps, sans connaître les origines d’un décès dont on ignore jusqu’à la réalité, retenir une intention d’homicide est ahurissant », avait réagi l’avocat tarnais Jean-Baptiste Alary le 18 juin. Deux avocats pénalistes toulousains, Emmanuelle Franck et Alexandre Martin, ont rejoint depuis l’équipe de la défense dans ce dossier hors normes.