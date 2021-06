Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Ce 8e de finale de l’Euro 2021 lundi va être difficile à oublier pour l’équipe de France. Après avoir mené 3-1 contre la Suisse, les joueurs ont dû se résoudre à aller à la séance des tirs au but. Leurs adversaires du soir, dans l’Arena Nacional de Bucarest, ont en effet réussi à recoller au score avec à la fin des prolongations un tableau d’affichage indiquant 3-3. Et au jeu des tirs au but, la Nati s’est révélée la plus forte. D’une main ferme, Yann Sommer a empêché le ballon tapé par Kylian Mbappé de rentrer dans les cages. Un échec sur le cinquième tir français synonyme d’élimination de la compétition pour les Bleus. Si vous en avez le cœur, notre envoyé spécial à Bucarest, Aymeric Le Gall analyse pour vous cette rencontre au scenario dingue, violent et historique.

Les très longues discussions parlementaires autour de la bioéthique devraient aujourd’hui trouver leur épilogue. Avec désormais 67 % des Français favorables à la PMA pour toutes, selon un récent sondage Ifop pour l’association des familles homoparentales, le projet de loi de bioéthique et sa mesure phare d’ouverture de la PMA à toutes les femmes donc, doit enfin être adopté par le Parlement ce mardi pour une mise en œuvre dès les prochaines semaines. Ce vote marquera la fin de deux années de travaux, émaillées de passes d’armes et de manifestations.

Un juge américain a infligé un cinglant revers aux autorités du pays qui accusaient Facebook de pratiques anticoncurrentielles, en rejetant lundi leurs plaintes déposées fin 2020, faisant grimper le réseau social au-dessus des 1.000 milliards de dollars de capitalisation boursière pour la première fois. Les raisons ? Une plainte trop vague, un argumentaire pas convaincant, et des objections trop tardives. Ce n’est toutefois pas la fin du feuilleton. Une copie corrigée pourra être remise sur le tapis dans les 30 jours. L’autorité américaine de la concurrence (FTC) devra par contre cette fois mieux se préparer.