Un téléphone, identique à celui de Lucas Tronche, a été retrouvé « au même emplacement que les autres objets déjà découverts et identifiés comme étant ceux » de l’adolescent, disparu en 2015, indique ce lundi Eric Maurel, le procureur de Nîmes (Gard). Ce portable sera « rapidement exploité » par les enquêteurs.

A Bagnols-sur-Céze (Gard), à un kilomètre de la maison où l’adolescent vivait avec sa famille, un blouson et une montre, qui appartiennent de façon « quasi certaine » à l’adolescent, avaient été retrouvés, vendredi. De nouveaux ossements avaient également été retrouvés dans la même zone, une falaise, particulièrement escarpée. C’est une zone que Lucas Tronche, passionné de géologie, fréquentait régulièrement, avec son père.

Aucune piste n’est écartée

La veille, un sac à dos, des débris de vêtements et des restes humains avaient été découverts au même endroit. Vendredi, le procureur précisait que les ossements allaient être soumis à des analyses, mais que les enquêteurs s’orientaient « de plus en plus vers l’identification de Lucas Tronche ». « Les expertises […] nous permettront de nous assurer que nous sommes bien en présence des ossements » de l’adolescent.

Pour l’instant, aucune piste n’est écartée. « Au regard des éléments retrouvés, et dans l’attente des expertises médico-légales, il est impossible de privilégier une hypothèse plutôt qu’une autre », a confié le procureur, vendredi. Une chute accidentelle ? Un suicide ? Une tierce personne est-elle intervenue ? Selon le procureur, « la configuration du terrain permet difficilement d’envisager que quelqu’un ait transporté le corps depuis le bas de la falaise jusqu’au point le plus haut. Mais on ne peut pas non plus l’écarter. »

Mais l’enquête sera difficile. « Le corps est resté dans la nature, a expliqué le procureur de Nîmes. La nature est passée par là. Les animaux sont passés par là. Quels sont les éléments qui relèvent d’éventuels coups, des résultats de la chute ou de l’intervention de la nature ? Seuls les spécialistes pourront, peut-être, nous le dire. »