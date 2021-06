Depuis le début de la pandémie, l’Insee tient un compte mensuel, et morbide, du surcroît de décès qui peut lui être attribué en comparant les déclarations faites à l’état civil avec une moyenne des années 2018-2019. Pour mai 2021, alors que le troisième confinement (du 3 avril au 3 mai) n’avait pas produit son plein effet, les dégâts humains ont continué en Occitanie.

Les statisticiens ont recensé 5.096 décès en tout, soit 454 de plus qu’en 2018-2019. Cette surmortalité de 10 % est « la plus élevée des régions de métropole », souligne l’Insee. A titre de comparaison, elle a été de 9 % en Ile-de-France et de 3 % dans les Pays de Loire ou en Bourgogne Franche-Comté.

Les Hautes-Pyrénées et la Lozère épargnées

A l’échelle départementale, les disparités sont énormes. Le Tarn-et-Garonne enregistre une surmortalité de 26 %, le Gard, l’Aude et le Lot de 17 %, la Haute-Garonne de 9 % tandis que les Hautes-Pyrénées et la Lozère connaissent de leur côté une sous-mortalité de respectivement – 3 % et -13 %.

Le nombre de décès enregistrés en Occitanie en 2021, comparé à 2020 et à la moyenne 2018-19. - Insee Occitanie

Mais un tassement des décès de la troisième vague apparaît sur la courbe fin mai et devrait se confirmer quand les données du mois de juin seront exploitées.