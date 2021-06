Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Le second tour des élections régionales et départementales​ dimanche a particulièrement ressemblé au premier. Comme la semaine dernière, les électeurs ont en effet massivement boudé les urnes. Du côté des résultats, les présidents sortants, de droite comme de gauche, se sont trouvés confortés. En revanche, battu en Paca, le Rassemblement national n’a pas réussi à conquérir une région, à dix mois de l’élection présidentielle. Déception également pour les écolos, battus dans les Pays-de-la-Loire. Quant au parti présidentiel, il ne parvient toujours pas à remporter de scrutin territorial. Le coup est aussi dur pour le Parti communiste, dont le déclin a une nouvelle fois été marqué lors du dépouillement des départementales. Depuis dimanche soir avec sa défaite dans le Val-de-Marne dont il avait les clefs depuis 1976, le PCF ne dirige plus aucun département.

Le président de la république veut tourner la page des régionales. Il va pour cela axer ce lundi son discours non pas sur du politique mais sur le domaine de l’économie. Deux milliards d’euros d’investissement, 1.000 emplois créés d’ici 2024 : pour son premier déplacement après la défaite cinglante de son parti aux élections, Emmanuel Macron doit formellement annoncer dans le Nord l’implantation d’une usine sino-japonaise de batteries pour voitures électriques. AESC, filiale japonaise de batteries du groupe chinois de technologies vertes Envision, fabriquera des batteries près de l’usine Renault de Douai (Nord), pour les gammes compactes du Losange et pour d’autres marques.

Quelques endroits en France sont toujours sous la menace des éclairs. Quatre départements restent en vigilance orange pour des orages, ce lundi matin, a fait savoir Météo-France dans son bulletin matinal. Selon l’organisme, l’Allier, la Loire, le Puy-de-Dôme, le Rhône sont concernés par un risque fort de phénomène violent et de forts cumuls de précipitations.