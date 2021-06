Après les débordements sur la place Stanislas, à Nancy dans la nuit de mercredi à jeudi, en marge du match de l’Euro entre la France et le Portugal, la mairie et la préfecture de Meurthe-et-Moselle ont annoncé une série de mesures supplémentaires pour les prochains matchs de l’équipe de France.

Mercredi soir, après le match opposant la France au Portugal (2-2), des supporteurs ont envahi la place Stanislas, à Nancy, avant d’être évacués en fin de soirée par la police, qui a fait usage de gaz lacrymogènes. Près de 50.000 euros de dégradations ont été constatés par les forces de l’ordre et la mairie.

Pas d’alcool à emporter

En vue des prochains matchs de l’Euro, la mairie de Nancy et la préfecture ont annoncé de nouvelles mesures de sécurité dans le centre-ville pour éviter les débordements. Dès lundi, lors du match France-Suisse, pour les huitièmes de finale, les effectifs de police seront renforcés et les contrôles seront accrus. Les véhicules ne pourront plus circuler dans le centre-ville à partir de 19 heures, mais les parkings seront gratuits de 16 heures jusqu’au lendemain matin.

🔴 Débordements lors de Portugal-France: le maire de #Nancy @mathieuklein annonce des mesures d’interdictions et de sécurité pour éviter de nouveaux problèmes lors du prochain match des Bleus lundi pic.twitter.com/y4H9Gt4UqU — Lorraine-Actu (@LorraineActu) June 25, 2021

Autre mesure, le Parc de la Pépinière fermera ses portes à 19 heures et les espaces patrimoniaux, statues et grilles seront sécurisés. A partir de 16 heures, la vente d’alcool à emporter sera interdite dans le centre-ville, selon un arrêté préfectoral.

Deux interpellations

Après les débordements de mercredi soir, deux hommes, un majeur et un mineur, ont été interpellés et présentés à un juge vendredi matin, a annoncé la police nationale de Meurthe-et-Moselle sur Twitter. Agé de 20 ans, le premier jeune homme a été jugé en comparution immédiate.

[#Protéger] Après le match France-Portugal, plusieurs individus ont dégradé la place Stanislas à #Nancy et lancé des projectiles sur les policiers. Deux jeunes Nancéiens ont été interpellés par les Policiers et sont présentés à la justice⚖️ ce matin.#nerienlaisserpasser pic.twitter.com/FIL9c70hCP — Police Nationale 54 (@PoliceNat54) June 25, 2021

« Il a été condamné à 105 h de TIG à effectuer dans un délai de 18 mois. Une peine de trois mois d’emprisonnement a été fixée en cas d’inexécution. Il lui était reproché d’avoir jeté en direction de policiers non identifiés des bouteilles vides », a expliqué François Pérain, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nancy, selon nos confrères de France 3 Grand Est. Le deuxième jeune homme, âgé de 16 ans, a été présenté au juge des enfants pour avoir lancé des bouteilles vides et des pieds de chaise vers des policiers.