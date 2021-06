Les deux soirées test prévues ce samedi en discothèques à Paris sur les risques de transmission du Covid chez des personnes vaccinées ont été repoussées « à une date ultérieure » faute de volontaires en nombre suffisant, ont annoncé les organisateurs.

Les organisateurs, qui espéraient recruter 4.400 Franciliens intégralement vaccinés, âgés de 18 à 49 ans, ont indiqué que le « nombre de volontaires (n’était finalement) pas suffisant pour permettre à l’étude d’apporter, dans le contexte épidémique actuel, des résultats concluants », dans un communiqué.

« Reviens la nuit »

Baptisée « Reviens la nuit », et pilotée par l’agence de recherche ANRS/Maladies infectieuses émergentes avec l’AP-HP (Assistance publique – Hôpitaux de Paris), l’expérience devait se dérouler de 23h ce samedi à 6h du matin dimanche, dans deux salles, le Cabaret sauvage (XIXe arrondissement) et la Machine du Moulin Rouge (XVIIIe).

« Les équipes scientifiques, logistiques et artistiques restent mobilisées et unies sur ce projet pour une expérimentation qui se tiendra à une date ultérieure lorsque toutes les conditions nécessaires à sa réalisation seront favorables et plus propices au temps de la recherche », poursuit le communiqué.

Des tests pour éventuellement adapter les mesures sanitaires

L’expérience avait pour but d’évaluer « la transmission du SARS-CoV-2 lors d’événements "clubbing" en intérieur, à jauge pleine, chez des gens vaccinés », expliquait avant le report le coordinateur du projet, le Dr Jérémy Zeggagh. Selon le plan de déconfinement du gouvernement, les discothèques doivent rouvrir le 9 juillet, avec vaccination ou test négatif, jauge de 75 % du public, port du masque recommandé.

L’étude n’était pas censée avoir d’incidence sur ces mesures déjà annoncées, mais les organisateurs espéraient que ses résultats, qu’ils promettaient pour la fin juillet, pourraient permettre de les adapter éventuellement après l’été. Les soirées devaient être animées par des DJ réputés : le vétéran Laurent Garnier, Étienne De Crécy, Pedro Winter, Kiddy Smile, Chloé, Bambounou, Mad Rey, Roni et Rag.