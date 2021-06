Soirée piscine, cabaret, mousse, jeux, spectacle du mini-club, sketchs des animateurs​… Les clubs de vacances promettent souvent des nuits incroyables et aucune ne se ressemble, puisqu’un thème est choisi pour chaque soirée.

Et après une période de longue fermeture en raison de la pandémie, le programme des festivités risque d’être riche cet été. 20 Minutes vous prépare une série d’articles sur les clubs de vacances. Alors n’hésitez pas à fouiller dans votre mémoire et dans vos photos pour nous raconter les soirées les plus folles que vous avez vécues dans ces temples du fun et du plaisir.

Quelles sont les soirées les plus marquantes auxquelles vous ayez participé en club ? Où se sont-elles déroulées ? Étiez-vous avec des amis ? Quelle était l’ambiance ? Quelles sont vos meilleures anecdotes ? Quels tubes avez-vous gardés en tête après ces soirées ? Vous ont-elles donné envie de retourner en club ? Après les restrictions dues à la pandémie, avez-vous encore plus envie d’y participer ?