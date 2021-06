Aziz le prof de catamaran, Julie la cheffe de village, Stéphane le GO​ danse… Ils font la pluie et le beau temps dans les clubs de vacances. Du sourire le matin en passant par les cours de sport, les repas chaleureux, les spectacles du soir ou les soirées en discothèques, les animatrices et animateurs sont toujours là. On retient leur professionnalisme, leur gentillesse, leur gaieté, leur dynamisme et leur charme.

Alors que 20 Minutes s’apprêtent à publier une série d’articles sur les clubs de vacances, racontez-nous vos plus beaux souvenirs d’animatrice ou d’animateur. Que ce soit des histoires d’amour, d’amitié, de complicité fugace, de rire, de découverte sportive…

Quel est celle ou celui qui vous a le plus marqué ? Dans quel club l’avez-vous rencontré ? Qu’avez-vous partagé avec elle ou lui ? Vous êtes-vous revu après les vacances ? Racontez-nous !