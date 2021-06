Le scénario était déjà écrit. Deux hélicoptères de la gendarmerie transportant des membres du GIGN, et un de l’armée de terre, devaient survoler le quartier d’affaires de la Défense. A bord, des tireurs d’élite auraient ouvert le feu pour neutraliser deux malfaiteurs retranchés sur le toit de la Grande Arche, tandis que d’autres opérateurs de la prestigieuse unité d’intervention seraient intervenus pour débusquer un complice et libérer des otages. Les appareils auraient ensuite survolé l’avenue de la Grande Armée, les Champs-Elysées, avant de se poser sur l’esplanade des Invalides. Le présentateur du JT de TF1, Gilles Bouleau, et un caméraman de la chaîne devaient même se trouver au cœur de cette mise en scène organisée en marge du défilé du 14-Juillet, à l’occasion des 15 ans du groupe interarmées d’hélicoptères.

Les derniers repérages étaient imminents. « Ça aurait fait une super belle séquence » , regrette une source proche du dossier qui ne cache pas son étonnement. Selon les informations du Canard enchaîné, dont 20 Minutes a eu confirmation, le préfet de police, Didier Lallement, a fait savoir au chef d’état-major des armées qu’il n’était pas question de voir les gendarmes du GIGN à Paris, qui est en zone police. Surpris, le directeur général de la gendarmerie, le général Christian Rodriguez, a pris la plume pour lui proposer d’organiser un exercice en commun avec les unités d’intervention de la police, le Raid et la BRI de la police judiciaire parisienne. Refus catégorique du préfet Lallement.

« C’est rocambolesque comme histoire »

« Il a eu peur que les syndicats de police lui tombent sur le dos s’il acceptait », analyse un bon connaisseur du dossier. Le représentant de l’Etat regretterait aussi que le GIGN ait fait plus parler de lui ces derniers temps que le Raid ou la BRI. Finalement, selon nos informations, l’exercice a été purement et simplement annulé. « C’est rocambolesque comme histoire », s’étrangle un pandore.

Contactée par 20 Minutes, la préfecture de police fait savoir que « le préfet de police ne commente pas les discussions internes au sein du ministère de l’Intérieur ». Le rapprochement entre la police et la gendarmerie ne semble en tout cas pas pour tout de suite.