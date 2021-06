Que se passe-t-il (vraiment) dans le triangle des Bermudes ?

Des bateaux qui disparaissent, des avions dont on ne retrouve plus la trace. Qui n’a jamais entendu parler du tristement célèbre Triangle des Bermudes ?

Cette zone géographique située entre la Floride, Porto-Rico et l’archipel des Bermudes, s’étend sur près de plusieurs millions de km2 et alimente les rumeurs autant que la fiction. Que se passe-t-il dans ce fameux triangle ? Est-il maudit ? D’aucuns en viennent à échafauder des théories farfelues entre extraterrestres et cité engloutie. Les hypothèses les plus folles circulent. Cette semaine, dans Oh my fake, Clémence fait le point sur le mystérieux triangle. Et si la science pouvait l’expliquer ?

