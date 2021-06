Il pleut, il mouille, c’est la fête à la grenouille. Avec les intempéries de ces derniers jours, qui font suite à une vague de chaleur, on patauge à nouveau dans les flaques sur les trottoirs et, si ce n’est pas forcément ce qu’on a fait de plus agréable, il est toujours possible de trouver du positif dans l’adversité.

Ici, on va vous demander d’utiliser vos mirettes et les étendues d’eau autour de vous, qu’elles soient petites ou grandes. Comme un miroir déformant, les reflets de paysages dans l’eau peuvent offrir de superbes compositions pour des photos. Si vous voyez de quoi on parle, c’est que vous êtes déjà passé devant ces lacs, étangs, etc. et y avez vu les réflexions de la ville ou de la nature.

Si c’est le cas, ça nous intéresse ! Envoyez-nous vos photos de reflets dans l’eau, les plus belles seront sélectionnées pour paraître sur nos réseaux sociaux et dans notre journal. A vos appareils !