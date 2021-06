C’est la troisième fois en deux semaines que Reims a les pieds dans l’eau. Des orages accompagnés de fortes pluies ont provoqué lundi soir des inondations dans la ville la plus peuplée du département de la Marne, mais aussi dans plusieurs communes de la Somme.

A Reims, un «orage stationnaire », localisé au-dessus du centre et à l’est de l’agglomération, s’est abattu vers 19 heures. Les précipitations ont atteint « 50 mm en deux heures », a indiqué la préfecture. A 20 heures 30, 900 foyers étaient privés d’électricité mais la situation s’est résorbée dans la soirée, la préfecture n’en comptabilisant plus que 30 peu après 22 heures. Vers 23 heures 30, les autorités décomptaient 70 interventions des pompiers et une vingtaine toujours en cours.

L’avenue Jean-Jaurès particulièrement touchée

Dans le centre de Reims, les inondations se concentraient notamment autour de l’avenue Jean-Jaurès. A cet endroit, « on a un phénomène de ruissellement, de concentration », a déclaré le préfet de la Marne Pierre N’Gahane sur BFMTV. Mais « les choses sont en train de se rétablir et la cellule orageuse est en train de se décaler progressivement », a-t-il assuré.

« Le phénomène a été très violent. Toute l’eau tombe en 20 minutes et s’évacue en une demi-heure. L’avenue Jean-Jaurès est un point bas de la ville et toute l’eau se déverse à cet endroit » sans pouvoir être absorbée, a pour sa part expliqué le maire de Reims Arnaud Robinet. « Les services de Reims et du Grand Reims vont se réunir mercredi pour étudier la situation » et rencontreront les commerçants, a-t-il ajouté, précisant « qu’à long terme, les travaux d’aménagement (nécessaires pour faire en sorte que l’eau s’évacue mieux) représentent 15 millions d’euros ».

Un camping évacué dans la Somme

Dans la Somme, « une forte activité orageuse » traversait lundi soir le département d’Ouest en Est, selon la préfecture, provoquant des « inondations par ruissellement » et le débordement de certains cours d’eau. Les communes de Gamaches, Frettemeule, Maisnières, Poix-de-Picardie, Ponty, Boves, Saint-en-Amiénois ou Maigneville sont notamment touchées. A Loeuilly, un camping a dû être évacué et une dizaine de personnes mises à l’abri dans la salle des fêtes, a détaillé la préfecture dans son bilan de 22 heures 30. Le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Somme a recensé 130 interventions et 70 sapeurs-pompiers engagés.