C’est parti ! Plus de 525.000 candidats au bac général et technologique sont convoqués entre ce lundi et le 2 juillet pour le grand oral. Sont prévues vingt minutes d’exposé et d’échanges avec un jury. Cette épreuve est toute nouvelle, puisqu’elle fait partie des grandes innovations découlant de la réforme du bac. Il s’agit de la seule épreuve finale maintenue cette année, avec l’écrit de philosophie, les autres matières étant évaluées en contrôle continu.

Si vous faites partie des pionniers qui viennent de passer cette épreuve, racontez-nous ! Quel était le sujet de votre grand oral ? Comment avez-vous préparé l’épreuve ? Avez-vous apprécié de travailler dessus ? Aviez-vous l’impression d’être prêt juste avant de passer ce grand oral ? Pensez-vous avoir réussi votre prestation ? Avez-vous commis quelques bourdes lors de votre oral ? Comment avez-vous trouvé le jury à votre égard ?