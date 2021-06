L'abstention a atteint un record dimanche lors du premier tour des élections régionales et départementales (illustration). — G. Varela \ 20 Minutes

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Les élections régionales et départementales ont été synonymes d’abstention. On peut même parler d’effondrement de la participation. Au premier tour, l’abstention atteindrait entre 66,1% et 68,6%, un record tous scrutins confondus en France hors référendum. Pour le reste, le parti Les Républicains arriverait en tête sur l'ensemble du territoire (entre 27,2 et 29,3 %) devançant le Rassemblement national (autour de 19 %), les listes conduites par le PS (entre 16,5 et 17,6 %), EELV (environ 12 % des voix) et La République en marche (10-11 %). Prime aux sortants, contre-performance RN, claque pour la majorité… 20 Minutes revient sur les enseignements de cette élection.

Les appareils politiques de gauche ne souhaitent pas constater impuissants depuis Paris la victoire du RN dimanche prochain en Paca. Pour cela, aussi bien le PS que EELV ne veulent pas d’une triangulaire et préfèrent donc laisser se faire un duel entre Thierry Mariani et Renaud Muselier. Problème : Jean-Laurent Félizia, le candidat du rassemblement social et écologique (15 % des suffrages), a annoncé vouloir se maintenir au second tour. La pression monte donc depuis dimanche soir dans son propre camp pour qu’il se retire au plus vite.

Les terminales vont commencer à tester une épreuve inédite du baccalauréat nouvelle formule. Après avoir planché jeudi dernier à l’écrit sur les sujets de philosophie, ils sont convoqués à partir de ce lundi et jusqu’au 2 juillet pour le grand oral. Cette épreuve consiste en vingt minutes de présentation et d’échanges avec un jury. Le sujet de l’exposé est à choisir parmi deux thèmes liés à leurs enseignements de spécialité, préparés durant l’année. Le candidat répond ensuite à des questions sur ce thème ou d’autres notions du programme et termine en expliquant son projet d’orientation. Avec la crise sanitaire et dans le but de rassurer les élèves, des dispositions ont été prises par le ministère pour faciliter l’épreuve. Mais ce ne sera que pour cette année.