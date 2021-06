Un orage (illustration). — CATERS/SIPA

Malgré l’évacuation d’un premier épisode fortement nuageux vers la Belgique, 23 départements sont ce dimanche matin en France en vigilance orange. Une nouvelle dégradation est en outre attendue du Massif central vers le Nord-Est, selon le dernier bulletin de Météo France publié à 6 heures.

L’établissement public a notamment placé le Rhône en vigilance canicule, en raison d’un épisode de chaleur précoce pour la saison. Les températures étaient d’ailleurs encore en milieu de nuit autour de 28 degrés sur la région lyonnaise. La dégradation orageuse attendue en journée limitera les températures maximales et mettra fin à cette vigilance canicule vers 16 heures dimanche.

Des rafales de plus de 100 km/h

Après une accalmie dans la nuit, les orages vont reprendre et vont devenir à nouveau virulents à partir de la matinée sur le Massif central et gagner dans l’après-midi le Nord-Est du pays. Ces orages devraient être particulièrement venteux avec des rafales pouvant dépasser localement les 100 km/h, voire s’accompagner par endroits de phénomènes tourbillonnaires. Ils donneront des pluies intenses à leur passage, occasionnant localement inondations et ruissellements urbains, ainsi que des chutes de grêle, avec une activité électrique marquée.

L’Allier, Le Cantal, la Haute-Loire, la Loire et le Puy-de-Dôme sont concernés par une vigilance orages. L’Ain, l’Ardèche, la Drôme, la Haute-Savoie, le Rhône, la Savoie et l’Ain devront faire avec les orages et la canicule, tout comme l’Isère qui a en plus une alerte crues. En plus des orages, Météo France a émis pour la Côte-d’Or, le Doubs, la Haute-Marne, la Haute-Saône, le Jura, la Nièvre, la Saône-et-Loire, le Territoire de Belfort et les Vosges une alerte aux vents violents. Enfin le Bas-Rhin et le Haut-Rhin sont en alerte orange pour les orages, les vents violents et la canicule.