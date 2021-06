Affrontements entre forces de l'ordre et fêtards lors de la dispersion d'une rave party illégale à Redon (Ille-et-Vilaine) dans la nuit du 18 au 19 juin 2021. — /AP/SIPA

Une free party illégale qui tourne à de violents affrontements, et au drame pour un jeune de 22 ans qui a « perdu une main », selon les termes de la préfecture d’Ille-et-Vilaine. Une enquête pour blessures involontaires avec ITT supérieure à 3 mois a été ouverte ce samedi par le parquet de Rennes sur les circonstances de ce dramatique accident survenu cette nuit à Redon, a indiqué dans un communiqué le procureur de la république Philippe Astruc. Le « jeune homme né en 1999, demeurant à Rennes, inconnu de la Justice » « subit actuellement une intervention chirurgicale tendant à une amputation », précise le communiqué.

Cette enquête a été confiée à la Section de recherches de Rennes. « Elle doit permettre de déterminer les circonstances exactes et l’origine de ces blessures, et sur cette base, d’éventuelles responsabilités pénales. A ce titre, il convient d’observer la plus grande prudence avant le terme des investigations », poursuit le texte.

Cinq hommes placés en garde à vue

Malgré un arrêté du préfet interdisant tout rassemblement festif à caractère musical, « 1.500 personnes » avaient convergé vers Redon vendredi soir, a expliqué ce samedi matin le préfet et la gendarmerie est intervenue pour empêcher le rassemblement. Les heurts ont commencé vers 22h30 et ont duré sept heures, blessant cinq gendarmes, dont deux ont été évacués à l’hôpital de Redon.

Une deuxième enquête relative aux violences sur personnes dépositaires de l’autorité publique (gendarmes) a donc été ouverte sur ce volet. « Dans ce cadre, cinq hommes (nés en 2001, 2002, 1998, 1999 et 1984, sans antécédents judiciaires à l’exception du dernier) sont actuellement en garde à vue », a précisé le procureur de la République dans son communiqué.

Enfin, une troisième enquête relative à l’organisation de la free party est également en cours. « Ces deux dernières enquêtes sont confiées à la brigade de recherches de Redon », précise Philippe Astruc dans son communiqué.