Le temps sera encore orageux samedi 19 juin 2021 en France. — CATERS/SIPA

Des éclairs et de la chaleur. Des orages sont encore à prévoir samedi, d’abord dans l’Ouest avant que les pluies orageuses gagnent l’Est en soirée, prévoit Météo-France. La chaîne maintient par ailleurs le département du Rhône en vigilance orange pour canicule.

Sur les régions bordant la Manche et l’Atlantique, le ciel sera chargé le matin avec déjà quelques ondées éparses et parfois des coups de tonnerre. Sur les plaines d'Occitanie, le ciel sera couvert de nuages bas, le vent d’Autan se lèvera et soufflera à 60 à 80 km/h en fin de journée, le vent de sud sera encore plus fort sur les Pyrénées.

Des orages forts et de la grêle

L’après-midi, le ciel se couvrira sur une moitié ouest du pays, le temps lourd tournera à l’orage. En fin de journée les pluies orageuses parfois soutenues s’étireront du Sud-Ouest à la frontière belge, avec localement des orages forts et de la grêle, puis s’étaleront vers la Lorraine et la Bourgogne en soirée.

Sur la façade atlantique, les orages cesseront et le ciel s’éclaircira en fin de journée, dans une ambiance plus fraîche. Sur la moitié est du pays, le temps sera plus calme, encore chaud. Le ciel sera assez lumineux mais de plus en plus voilé, les pluies orageuses arriveront par l’ouest en soirée.

33 degrés à l’est

Des averses orageuses se développeront sur les Alpes l’après-midi, accompagnées par un vent de sud assez fort. Quelques ondées seront également possibles sur le Jura et les Vosges.

Les températures minimales iront de 12 à 16 degrés sur le quart nord-ouest du pays et le Massif central, de 17 à 21 ailleurs. Les maximales varieront entre 19 et 23 degrés sur la Bretagne, Normandie et Pays de la Loire, entre 24 et 28 des Hauts-de-France à l’Aquitaine et l’Occitanie et encore 29 à 33 degrés plus à l’est.