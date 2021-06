Les époux Schumacher en 2010. — PIXATHLON/SIPA

Corinna, l’épouse de Michael Schumacher, a-t-elle dépensé la fortune de l’ancien pilote pour financer les traitements de l’ancien champion après son accident de ski en 2013 ? C’est ce qu’assure une publication très virale sur Facebook depuis quelques jours.

En 2017, la fortune de Michael Schumacher était estimée à 700 millions de dollars. Si le coût des traitements de l’ex-champion n’est pas précisément connu, il n’a pas atteint de tels montants depuis sept ans.

Cette publication prétend également que le sportif serait resté six ans dans le coma. C’est faux.

Le Baron rouge Michael Schumacher et son épouse Corinna en détresse financière ? C’est ce que prétendent plusieurs publications virales sur Facebook. « Malgré l’immense fortune que Schumacher lui-même a reçu de ses revenus en Formule 1 […] et malgré tous les énormes contrats de sponsoring qu’il avait, tout l’argent a été dépensé. » La raison de cette « faillite » ? La détermination de sa femme à lui offrir les meilleurs soins possibles après son accident de ski en 2013. Des traitements qui auraient grevé « la majeure partie » de la fortune du couple.

Cette même publication affirme également que le pilote se serait réveillé après 6 ans de coma. Sauf que ces affirmations sont fausses ou très exagérées.

Les rumeurs sur l’état de santé du célèbre pilote sont récurrentes depuis son accident de ski. Le 29 décembre 2013, à la suite de ce terrible événement, le sportif allemand est plongé dans le coma, dont il ressortira le 16 juin 2014, soit environ six mois plus tard – et non six ans, comme l’affirment les publications virales. A l’époque, c’est Sabine Kehm, la porte-parole de la famille, qui annonce la nouvelle dans un communiqué laconique.

Des rumeurs et un traitement médical hors de prix

Concernant le coût des traitements prodigués à Michael Schumacher, de nombreuses publications sur les réseaux sociaux affirment depuis 2014 qu’une partie du patrimoine du couple serait partie en fumée dans les soins médicaux. En réalité, les factures médicales semblent loin d’avoir provoqué la « faillite » du clan Schumacher.

Très peu d’informations ont filtré sur ce point depuis l’accident, de quoi alimenter les rumeurs les plus infondées. A commencer par la décision de Corinna Schumacher de vendre certains biens. Dans un récent portrait que lui a consacré L'Équipe, le quotidien souligne qu’elle « a su protéger l’icône, empêcher la moindre photo, vendre le jet, le chalet, pour assurer les frais d’un traitement médical exigeant », sans pour autant s’avancer sur le coût de celui-ci.

En 2016, le quotidien britannique The Daily Express rapportait que les frais médicaux de Schumi représentait un budget de 8 millions de livres sterling par an, soit près de 200.000 euros par semaine. C’est près de quatre fois plus que ce que l'agence de presse espagnole EFE comptabilisait lors de la sortie du coma du sportif, en 2014. À l’époque, ses frais médicaux n’auraient été « que » de l’ordre de 55.000 euros par semaine.

Des gains estimés à 1 milliard de dollars

D’après le magazine people allemand Bunte, l’une des villas du couple située aux abords du lac Léman, en Suisse, a été mise en vente en avril pour 5,87 millions d’euros. En 2015, déjà, Corinna Schumacher s’était séparée de plusieurs biens, dont un jet privé pour près de 35 millions d’euros, ainsi que deux chalets en Norvège et dans les Alpes françaises, où séjournait son mari lors de son accident. Ce qui ne l’a toutefois pas empêchée d’acquérir, en 2018, une villa pour 30 millions d'euros, cette fois-ci à Majorque.

Le magazine américain Forbes apprécie les gains de Michael Schumacher à 1 milliard de dollars totalisés au fil de sa carrière. En 2017, le magazine suisse Bilanz, considérait pour sa part la fortune des Schumacher à environ 700 millions de dollars.

Alors sacrifices pour financer des dépenses de santé gigantesques ou simple gestion du patrimoine familial ? Aujourd’hui, on ne peut pas affirmer à partir des ventes annoncées dans la presse que l’épouse Schumacher a dépensé « la majorité » de sa fortune pour les soins de son mari, uniquement sur la base des ventes annoncées dans la presse.