Le port du masque est obligatoire à Montpellier — N. Bonzom / Maxele Presse

Depuis jeudi, le port du masque n'est plus obligatoire en extérieur, mais il le reste dans les lieux clos. Mais aussi sur les lieux particulièrement fréquentés, comme les marchés, les abords des écoles ou sur les quais des gares ou des aéroports.

Dans l'Hérault, la préfecture a décidé de maintenir l’obligation de porter un masque dans certains secteurs. A Montpellier, les vendredis et samedis, de 14 heures à 19 heures, il est obligatoire dans l’Ecusson, sur la place de la Comédie, jusqu’aux abords du centre commercial du Polygone et dans le centre commercial Odysseum. Et à Béziers, le port du masque reste en vigueur au Polygone, bien qu’il soit en plein air.

Palavas-les-Flots, la Grande-Motte et le Cap d’Agde

Au bord de la mer, aussi, on ne tombe pas le masque, grosse affluence oblige. Il reste obligatoire à Palavas-les-Flots, sur les quais Georges-Clémenceau et Paul Cunq, et dans la rue Saint-Roch, tous les jours, de 18 heures à 23 heures. Et à la Grande-Motte, aux mêmes horaires, sur l’allée du Maréchal Juin. Et au Cap d’Agde, sur le même créneau, dans la rue de la Hune, les quais Di Domenico, Jean Miquel, Beaupré et de la Trinquette, l’esplanade Racine, et les places Agde Marine et du Globe.

Enfin, seul village du département hors littoral à se voir imposer le port du masque : Saint-Guilhem-le-Désert, tous les jours, de 14 heures à 19 heures.