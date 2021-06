Le taux d'abstention aux élections régionales pourrait largement dépassé les 50%. — G. Varela / 20 Minutes

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Plus de 45 millions d’électeurs et d’électrices sont appelées aux urnes dimanche, la plupart pour deux élections en même temps, les régionales et les départementales. Combien vont effectivement répondre à cet appel ? Les observateurs et observatrices ne sont pas très optimistes. N’importe quel institut de sondage vous le dira : jauger de la participation électorale est un exercice difficile. Viavoice pour BFMTV s’y est risqué : il pourrait y avoir entre 36 et 41 % de participation. C’est bien peu. La campagne du premier tour qui s’achève n’a tout simplement pas intéressé la population. D’après Paul Cébille, analyse politique à l’Ifop interrogé par 20 Minutes, l’intérêt des électeurs et électrices pour le scrutin régional serait encore en dessous de celui mesuré pour les européennes de 2019 (39 %) et les municipales de l’année dernière (41 %). On vous explique pourquoi.

Malgré la pandémie, le nombre de personnes fuyant les guerres, les persécutions et les exactions a atteint un record de 82,4 millions, un chiffre deux fois plus élevé qu’il y a dix ans. Selon le rapport annuel de l’agence pour les réfugiés de l’Organisation des Nations Unies (HCR), publié vendredi, le nombre de personnes déplacées à l’intérieur de leur pays et de demandeurs d’asile a progressé de 4 % en 2020 par rapport au chiffre déjà record de 79,5 millions fin 2019.

2020 représente ainsi la neuvième année de hausse continue des déplacements forcés dans le monde. Pendant la pandémie, « tout s’est arrêté, y compris l’économie. Mais les guerres, les conflits, la violence, les discriminations et les persécutions, tous ces facteurs qui poussent les gens à fuir, ont eux continué », a expliqué le chef de l’HCR, Filippo Grandi.

Pour la seconde fois depuis la fin de la guerre-éclair à Gaza, l’aviation israélienne a bombardé dans la nuit de jeudi à vendredi des cibles du mouvement Hamas dans ce territoire palestinien, en représailles à des lancers de ballons incendiaires vers Israël. Peu avant minuit, l’armée israélienne a indiqué que ses avions de combat avaient ciblé des positions du mouvement islamiste Hamas dans la bande de Gaza en représailles à des tirs de ballons incendiaires ayant déclenché une dizaine d’incendies dans le sud israélien.