Une grève SNCF est prévu lundi 21 juin 2021 en Ile-de-France. — BUFKENS_cedric/SIPA

Lundi 21 juin les conducteurs de trains SNCF seront en grève. Le groupe a d’ores et déjà averti sur son compte Twitter que le trafic en Île-de-France du RER D et des lignes J, L, R « sera fortement perturbé » lundi. La compagnie ferroviaire conseille aux voyageurs de « reporter » leurs trajets. Ces premières prévisions de trafic sont publiées alors que les conducteurs de RER et trains de banlieue pourront encore se déclarer grévistes vendredi et samedi.

Ils sont appelés à cesser le travail par plusieurs syndicats car « la coupe est pleine », proteste dans un tract SUD-Rail, rejoint selon les lignes par la CGT, l’Unsa et la CFDT. Lundi, la « colère » des conducteurs « s’exprimera de manière coordonnée et massive » sur « toutes les lignes » de Transilien (réseau de transports en commun en Ile-de-France), avertit SUD-Rail dans un autre tract.

« Rien n’est fait pour nous rassurer »

Cet appel à la grève relaie des revendications qui peuvent varier selon les lignes, mais leur point commun, « c’est l’ouverture à la concurrence » et les réorganisations déjà opérées en vue des futurs appels d’offres, selon Fabien Dumas, secrétaire fédéral de SUD-Rail. « Rien n’est fait pour nous rassurer, il n’y a aucune garantie pour les cheminots », a-t-il dénoncé.

Les syndicats des différentes lignes ont décidé « de taper tous le même jour » pour gêner le remplacement des grévistes par d’autres conducteurs, a expliqué Fabien Villedieu de SUD-Rail. « Même s’il y a des revendications très locales », qui peuvent changer « en fonction des dépôts, derrière tout ça », il y a « l’ouverture à la concurrence », a-t-il ajouté.