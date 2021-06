L’écrit de philosophie ouvre ce jeudi 17 juin la session 2021 du bac nouvelle formule. — Alain ROBERT/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

C’est parti pour la session 2021 du bac nouvelle formule. Et comme chaque année, la philosophie constitue la première épreuve écrite de l’examen. A 8 heures ce jeudi, les 525.760 élèves de lycées généraux et technologiques plancheront sur quatre sujets au choix, au lieu de trois. Il faut dire qu’avec la crise sanitaire, le ministère de l’Education a dû s’adapter et cela ne plaît guère aux profs de philo. Les critiques sont surtout concentrées sur la notation. Pour réduire la pression, le ministère a décidé que c’est la meilleure note qui sera retenue, entre celle obtenue à l’épreuve et celle du contrôle continu. Il y a toutefois une condition à remplir : avoir rendu sa copie.

Dans sa lutte contre la propagation du coronavirus, le gouvernement continue d’alléger les restrictions sanitaires. Jean Castex , à la sortie du Conseil des ministres, a ainsi annoncé la levée de l’obligation du port du masque en extérieur à partir de ce jeudi. Le Premier ministre a cependant précisé que les Français devraient continuer de le porter « dans les lieux bondés, dans les files d’attente ou les marchés ».

C’est une mission spatiale qui n’a pas été de tout repos. Mais l’essentiel est là : Thomas Pesquet et son coéquipier américain Shane Kimbrougha ont regagné sans encombre mercredi l’intérieur de la Station spatiale internationale après leur sortie dans l' espace. Ils ont passé plus de sept heures en dehors de l’ISS. Cette sortie extra-véhiculaire était inédite sur le plan technique. Mais, du fait de problèmes, la mission n’a pas pu être complètement réalisée. Les deux astronautes effectueront une deuxième sortie dimanche, afin de continuer l’installation de nouveaux panneaux solaires, destinés à augmenter les capacités de production d’énergie de la Station spatiale.