VOUS TEMOIGNEZ Ces mesures sanitaires ont fait partie de notre quotidien pendant plus de huit mois

Bas les masques ! — Canva/20 Minutes

Ça y est. Jean Castex l’a annoncé ce mercredi : c’est officiellement la fin du masque en extérieur jeudi, et la fin du couvre-feu dimanche. Après des mois et des mois où les Français ont pris l’habitude de ne pas se séparer de ce petit bout de tissu et de s’organiser en fonction des horaires imposés par la situation sanitaire, un vent de liberté souffle sur l’Hexagone.

Alors, forcément, ça va changer pas mal de nos (et de vos) habitudes. Techniquement, si vous avez respecté scrupuleusement le couvre-feu, vous n’avez pas été dehors après 23 heures depuis le 17 octobre. A vous les balades nocturnes, les restaurants qui s’éternisent et autres plaisirs simples qui vous ont (peut-être) manqué. Fini le masque qui fait suer lorsque le mercure grimpe à l’extérieur.

Que pensez-vous de l’arrêt de ces mesures ? Est-ce une libération pour vous ? Comment allez-vous en profiter ? Au contraire, cet abandon soudain vous angoisse ? Partagez avec nous votre sentiment en remplissant le formulaire ci-dessous. Vos témoignages serviront à la rédaction d’un article.