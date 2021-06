Kylian Mbappé est satisfait, l'équipe de France s'est imposée 1-0 pour son premier match de l'Euro face à l'Allemagne, le 15 juin 2021. — Matthias Schrader/AP/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

L’équipe de France a parfaitement réussi son entrée dans cet Euro 2021 en tapant, mardi soir, une Mannschaft qui n’a plus connu le succès face aux Bleus depuis la Coupe du monde 2014. Ironie du sort, c’est notre bourreau de l’époque, le revenant Mats Hummels, qui a inscrit le seul but de la rencontre d’un csc de toute beauté sous la barre. Si la soirée se termine au mieux pour les Bleus, on a tout de même frôlé le drame avant le coup d’envoi quand un ULM qui survolait le stade s’est écrasé juste au-dessus du banc de l’équipe de France, faisant tout de même deux blessés légers. Plus de peur que de mal cependant, et on peut donc revenir au foot saluer le collectif français, qui a clairement confirmé mardi soir son statut de grand favori de la compète.

Dans une ambiance encore très chaude et de plus en plus lourde, des nuages menaçants et porteurs de quelques averses et coups de tonnerre survoleront la Bretagne et la façade atlantique dès le matin, selon Météo-France qui a placé 25 départements en vigilance orange. Dans l’après-midi et la soirée, ce temps chaotique s’étendra à la Normandie, à l’ensemble de la région Pays-de-la-Loire, la Nouvelle-Aquitaine jusqu’aux frontières de la Haute-Garonne.

Les averses deviendront plus fréquentes et se mêleront d’orages localement forts accompagnés par endroits de grêle et de bonnes rafales de vent à 60/80 km/h. Vingt-cinq départements (Calvados, Manche, Orne, Eure-et-Loir, Sarthe, Mayenne, Ille-et-Vilaine, Côtes-d’Armor, Maine-et-Loire, Indre-et-Loire, Loiret, Loir-et-Cher, Cher, Deux-Sèvres, Vienne, Indre, Creuse, Haute-Vienne, Charente, Charente-Maritime, Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne, Landes, Pyrénées-Atlantiques) ont été placés en vigilance orange en raison de risques d’orage, accompagnés de grêle et de fortes rafales de vent, attendus à partir de 15 heures.

Après les messages d’unité avec les alliés du G7 et de l’Otan, le tête-à-tête avec Vladimir Poutine : Joe Biden est arrivé mardi en Suisse à la veille d’une rencontre qui s’annonce particulièrement délicate avec son homologue russe, qu’il avait qualifié de « tueur » au printemps. Ukraine, Bélarus, sort de l’opposant russe emprisonné Alexeï Navalny, cyberattaques : les sujets de discorde sont nombreux et les discussions s’annoncent âpres et difficiles. La Maison Blanche a volontairement fixé la barre assez bas : pas de grandes annonces à attendre mais un objectif dans la durée : rendre les relations entre les deux pays plus « stables et prévisibles ». Les deux dirigeants s’exprimeront chacun de leur côté mercredi à l’issue de leur rencontre, aucune conférence de presse commune n’est prévue pour éviter tout malaise.