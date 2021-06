DIPLOME « 20 Minutes » et Studyrama vous proposent le sujet et le corrigé de l'épreuve

Illustration d'épreuves du bac. — KONRAD K./SIPA

Les candidats de la filière professionnelle avaient lancé les épreuves du bac 2021, mercredi, avec l'épreuve d'Histoire-géographie EMC. Ils la terminent avec une épreuve du bac professionnelle d’Arts appliqués et cultures artistiques.

Grâce à notre partenariat avec Studyrama, nous vous proposons le sujet et le corrigé de l’épreuve d’Arts appliqués et cultures artistiques qui s’est tenue ce vendredi.

Voici le corrigé de l'épreuve d’Arts appliqués et cultures artistiques

A venir...

Pour les candidats du bac 2021, les épreuves écrites se terminent ce vendredi. Ils reprendront lundi avec le grand oral. On vous conseille de lire les conseils de notre expert pour préparer cette épreuve inédite.

Une épreuve inédite

C’est la première fois que les candidats passeront cette épreuve phare​, qui prévoit 20 minutes de préparation et 20 minutes devant le jury. La première partie consistera en un exposé de 5 minutes sur une question que le candidat aura préparée pendant l’année dans l’une de ses spécialités. Il pourra disposer des notes qu’il aura prises lors de sa préparation de 20 minutes. La deuxième partie de l’épreuve consiste en un entretien de 10 minutes avec le jury, lors duquel le candidat pourra s’appuyer sur un support visuel (par exemple un schéma ou dessin), afin d’approfondir son sujet et de répondre aux questions du jury. Et lors des cinq dernières minutes, il discutera de son projet d’orientation.