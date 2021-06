Marche pour le climat à Lyon le 9 mai 2021. — KONRAD K./SIPA

Et si le pouvoir c’était la liberté de faire ce qu’on veut ? Et si la politique c’était le job de tous ? A moins d’un an de l’élection présidentielle​, 20 Minutes a sondé les attentes et les perceptions des 18-30 ans sur l’action publique et les leviers pour changer le monde. Les résultats de cette nouvelle étude exclusive* réalisée par OpinionWay, dévoilés ce mardi lors de la 10e conférence #MoiJeune organisée pour les cinq ans de notre communauté, décoiffent.

Sans surprise la défiance croissante des Français vis-à-vis de la politique n’épargne pas les plus jeunes, bien au contraire. Interrogés sur les termes qu’ils associent à la vie politique, ils citent pêle-mêle « bullshit », « cirque » « intérêt » « menteur » (et plus péjoratif encore…). Au total 60 % (et même 72 % des 28-30 ans) des sondés approuvent par ailleurs l’affirmation selon laquelle « la politique est sale ». Ambiance.

Les mouvements citoyens plébiscités

Si pour la jeune génération, il y a « plein de choses à changer dans ce monde » (comme l’affirment 95 % des sondés et même 99 % chez les jeunes femmes) c’est avant tout par les mouvements citoyens, les initiatives personnelles et collectives que passera un « véritable » changement (pour 68 % des sondés), bien loin devant la politique traditionnelle (14 %).

Les 18-30 ans ne font aucune illusion sur le faible impact de leurs revendications (74 % estiment que « leur voix ne sera pas entendue dans la construction du monde de demain »), 51 % pensent au contraire que leurs actions seront, elles, entendues. Plus encore, 39 % sont convaincus que « changer le monde ça s’apprend » et 32 % que « la politique c’est notre job à tous »

Derrière ce résultat, c’est une conception nouvelle du pouvoir qui se dessine : pour les 18-24 ans, le « vrai » pouvoir c’est moins de « décider les lois » (29 %) ou d’influencer une communauté avec deux millions de followers (15 %) que « d’être libre de faire ce que l’on veut » (55 %). Tout un programme.

*Etude #MoiJeune 20 Minutes – OpinionWay réalisée en ligne le 25 mai 2021 auprès d’un échantillon représentatif de 541 jeunes âgés de 18 à 30 ans (méthode des quotas).

