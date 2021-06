Des points de vaccination temporaires dans les quartiers de Montreuil — Eric Dessons/JDD/SIPA

Accélérer, encore un peu, la campagne de vaccination. Et surtout, toucher les publics les plus éloignés des circuits traditionnels. Tel est l’objectif de l’opération, menée depuis lundi et jusqu’à mercredi, dans les quartiers populaires de Montreuil, en Seine-Saint-Denis. En ce début de semaine, la Caisse primaire d’assurance maladie et la commune ont déployé, au pied des immeubles, des centres éphémères, accessibles sans rendez-vous à tous les majeurs.

Le 14 juin, cette opération de vaccination avec le sérum Pfizer/BioNTech a eu lieu place Anne-Marie Boyer pour les habitants du quartier la Noue, ce mardi, elle a pris place à la cité de l’Amitié. Mercredi, pour le dernier jour de cette campagne express, les citoyens du quartier du Morillon sont invités à se rendre à proximité de la maison de quartier Espèranto pour recevoir leur dose. Les trois jours, l’accueil des patients s’opère de 9h30 à 16h30.

Un rappel organisé dans six semaines

Dans six semaines, du 19 au 21 juillet, trois journées de vaccination seront organisées aux mêmes endroits, afin de procéder au rappel. Le reste du temps, les habitants de Montreuil peuvent se faire vacciner, sur rendez-vous, au rez-de-chaussée de l’Hôtel de ville. Pour les personnes âgées bénéficiant du dispositif de maintien à domicile, il est possible de bénéficier de la vaccination contre le coronavirus à domicile, grâce aux services de santé et des solidarités de la ville, en cohésion avec le centre communal d’action social.