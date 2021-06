Alain Cocq — PHILIPPE DESMAZES / AFP

Alain Cocq, 58 ans, atteint d’une maladie incurable et qui avait fait deux grèves des soins et de la faim en 2020 pour réclamer le droit à l’euthanasie, est décédé ce mardi matin en Suisse par suicide assisté, a annoncé son entourage.

« Je tiens à vous informer, par la présente, de mon décès dans la dignité, dans le cadre d’une procédure de suicide assisté en Suisse », écrit Alain Cocq dans une lettre ouverte adressée au Président de la République, au gouvernement et aux parlementaires et diffusée par ses soutiens.

Gratitude pour les associations, remontrance pour Emmanuel Macron

Dans sa lettre, le millitant exprime sa gratitude envers les associations « Association pour le droit de mourir dans la dignité », « Handi-Mais-Pas-Que » et sa reconnaissance aux associations « Ultime Liberté » et à François Lambert (neveu de Vincent Lambert).

Alain Cocq consacre une partie de ses mots à Emmanuel Macron, pour relever « le manque de courage » du président de la République et du gouvernement, par leur « refus de mettre à l’ordre du jour un projet de loi sur la fin de vie dans la dignité […] ».

Alain Cocq interpelle les futurs candidats

Dans la suite de sa lettre, Alain Cocq s’adresse successivement aux députés et sénateurs, avant de poser deux questions aux futurs candidats aux élections présidentielles et legislatives sur leur soutien ou non d’un projet de loi sur la fin de vie, l’euthanasie et le suicide assisté.