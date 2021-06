L’équipe de France à Clairefontaine le 13 juin 2021. — J.E.E/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

C’est le grand jour pour l’équipe de France de football. Après quatre jours interminables à regarder les autres équipes jouer leur championnat d’Europe, c’est enfin au tour des Bleus de se lancer dans la compétition. Et d’entrée, les Français vont devoir jouer un match difficile. A 21 heures, la France va affronter l’Allemagne sur sa pelouse à Munich. Pour vous échauffer jusqu’à ce soir, 20 Minutes fait le point avec vous sur ce qu’il ne fallait pas manquer de l’actualité des champions du monde.

La France franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de lutte contre le coronavirus. A partir de ce mardi, la vaccination sera ouverte à tous les mineurs de 12 et 17 ans. Le gouvernement espère ainsi vacciner le plus grand nombre de citoyens d’ici la rentrée en septembre. Contrairement à la vaccination des personnes majeures, celle des mineurs nécessite de remplir plusieurs conditions. 20 Minutes fait le point.

Au procès de l’affaire dite « Bygmalion », le tribunal attend ce mardi un prévenu de taille. Absent depuis l’ouverture des débats, Nicolas Sarkozy doit se présenter à la barre de la 11e chambre du tribunal judiciaire de Paris. Condamné à de la prison ferme dans l’affaire dite « des écoutes Paul Bismuth », l’ancien chef de l’Etat encourt cette fois une peine d’un an de prison et 3.750 euros d’amende. Toutefois, contrairement à ses coprévenus, il n’est pas mis en cause pour le système de fausses factures qui visait à attribuer une partie des dépenses excessives de la campagne présidentielle à l’UMP, devenue Les Républicains.