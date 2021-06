VOUS TEMOIGNEZ Vous l’entendez ? C’est l’appel des vacances d’été, d’une pause bien méritée après et encore toujours sous une année pandémique

Le thermomètre a flirté avec les 30°C, dimanche 12 juin, en Bretagne. Comme un avant-goût de vacances dété. La plage de la Touesse à Saint Coulomb, a été prise d'assaut. — MATHIEU PATTIER/SIPA

J-7 avant le début de l’été (et la fête de la musique). Difficile de l’ignorer avec les températures chaleureuses et le soleil qui emplit le ciel ces derniers jours. D’ailleurs, certains se sont déjà accordés des week-ends de festivités, au gré parfois des règles sanitaires. Pour d’autres, c’est le moment de préparer leur exode festival et de profiter de congés tant attendus.

La France, destination un temps mal aimée, a rouvert ses frontières. Et les Français sont désormais accueillis par leurs voisins européens, peuvent séjourner aux Antilles grâce à la levée des motifs impérieux et même s’offrir un road-trip en Amérique du Sud. Des invitations au voyage dont certains veulent profiter. Munis d’un test PCR ou vaccinés pour montrer patte blanche.

Vaccinés, testés… Où séjournerez-vous cet été ? Partirez-vous seul(e), en famille ou avec des amis ? Comment comptez-vous profiter de vos vacances malgré les mesures sanitaires en vigueur ? Allez-vous rester en France (Hexagone ou Outre-mer) ou partir à l’étranger ? Vous êtes-vous déjà renseigné sur les contraintes ? Racontez-nous dans le formulaire ci-dessous. Vos témoignages serviront à la rédaction d’un article. Merci par avance