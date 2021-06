Jean-Luc Mélenchon, qui participait à la marche des libertés parisienne, s'est fait enfariné le 12 juin 2021. — Lewis Joly/AP/SIPA

L’homme soupçonné d’avoir enfariné Jean-Luc Mélenchon au départ de manifestation contre l’extrême droite ce samedi à Paris a été arrêté pour « violence volontaire » sur l’élu et placé en garde à vue en fin de journée, a appris l’AFP de source policière.

Vers 14 heures, alors qu’il répondait à la presse place de Clichy, le patron de LFI et candidat à la présidentielle Jean-Luc Mélenchon avait reçu de la farine sur le visage. Le leader de La France insoumise a dénoncé un acte « lâche » qui « aurait pu être pire » et a fait état d'« une grande tension » et d'« un seuil qui a été franchi » quelques jours après que le chef de l’Etat eut reçu une gifle lors d’un déplacement dans la Drôme.

Devant des journalistes qui le filmaient après son geste, l’auteur présumé s’était présenté comme un « souverainiste ». « Je ne crois pas au débat », a-t-il ajouté, se disant « très énervé ». Interrogé sur la violence de son geste, il a évoqué « un geste de contestation, comme beaucoup de gens en font ». Cet homme, qui avait fait l’objet d’un contrôle d’identité peu après les faits, a été interpellé à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) pour « violence volontaire sans ITT (incapacité totale de travail) sur personne dépositaire de l’autorité publique », a précisé la source policière. L’enquête a été confiée à la Sûreté territoriale parisienne.