La chaleur de ces derniers jours ne va faire qu'empirer — Pixabay

Ce mois de juin était déjà très chaud, et les choses vont empirer dans les prochains jours. La semaine prochaine, il fera jusqu’à 33 °C à Paris, 31 à Marseille, 34 à Montpellier et Lyon. Des températures caniculaires qui vont mettre les Français, et leur transpiration, à rude épreuve.

Avec toute cette chaleur attendue, avez-vous prévu certaines adaptations pour les prochains jours ? Quelles sont vos stratégies pour ne pas trop subir ces températures caniculaires ? Allez vous changer vos habitudes pour quelques jours ? Dans les transports ou pour votre travail ? Racontez-nous !