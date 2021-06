MANIFESTATIONS Plusieurs associations et syndicats avaient saisi le Conseil d’État pour demander l’annulation de plusieurs parties du schéma national du maintien de l’ordre

Image de manifestations — Gabrielle Cézard

Manœuvres d’encerclement, accréditations des journalistes… Le Conseil d’Etat a annulé jeudi plusieurs dispositions phares du schéma national du maintien de l’ordre. Publié le 16 septembre 2020 par le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, ce document définit le cadre d’exercice du maintien de l’ordre, applicable à toutes les manifestations pour l’ensemble des forces de l’ordre.

Mais saisi par plusieurs associations et syndicats, la plus haute juridiction de l’ordre administratif a annulé quatre points du document dont l’emploi de la technique de « la nasse », et l’obligation faite aux journalistes de quitter les lieux lors de la dispersion des manifestations.

Accréditations et équipements des journalistes

Le Conseil d’État annule également l’obligation pour les journalistes d’être accrédités par les autorités pour accéder au canal d’échange dédié qui peut être mis en place par les forces de l’ordre lors des manifestations.

De la même manière, la juridiction explique que «le ministre de l’intérieur ne peut pas imposer des conditions au port de protections par les journalistes», rejetant ainsi la mention schéma national selon laquelle les journalistes peuvent porter des équipements de protection, si leur « identification est confirmée » et leur comportement « exempt de toute infraction ou provocation ».