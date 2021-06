CORONAVIRUS La deuxième phase du déconfinement a commencé ce mercredi matin, pour le plus grand plaisir des Françaises et des Français

Le 9 juin, c'est déconfinement ! — 20 Minutes

Ils ont été nombreux, ce mercredi, à retrouver qui son couloir de nage à la piscine, qui ses machines de musculation à la salle de sport, qui son petit noir en salle au café du coin… Nombre de Françaises et de Français ont en effet retrouvé des pans entiers de leur « vie d’avant », à la faveur de la deuxième phase du déconfinement.

Pour l’occasion, le Premier ministre, Jean Castex, était également de sortie, venu profiter de « la vraie vie » au marché de Rungis. Il a bu un expresso au comptoir avant de se faire servir tête de veau et entrecôte de bon matin.

Prochaine étape le 30 juin

Cafés et restaurants, salles de salles de sport, parcs d’attractions et zoos, centres de thalasso et casinos ont participé à la vague des réouvertures, limitées toutefois par des jauges maximales d’accueil. Il faudra en effet attendre le 30 juin pour la fin du couvre-feu et des jauges dans les établissements accueillant du public.

Les discothèques, qui pourraient rouvrir vers le 2 juillet, selon l’un des syndicats du secteur, verront leur situation réexaminée le 21 juin, jour de la Fête de la musique. Cette année encore, celle-ci devra se passer des concerts d’amateurs au coin de la rue ou au café.