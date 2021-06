Salles de sport, cinémas, restaurants, il y a ceux qui ont hâte d'y retourner, et les plus inquiets face aux variants, qui vont attendre encore un peu. — Lindsey Shuey/AP/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Reprendre le sport en salle ou la natation en piscine couverte, déguster son café à l’intérieur d’un bar ou aller au bowling… Tout ceci redevient possible ce mercredi, après sept mois de privations dues à l’épidémie de Covid-19. Trois semaines après la réouverture des terrasses, des cinémas et musées et des commerces spécialisés avec des jauges réduites, c’est l'acte 3 du déconfinement, avec en prime un couvre-feu qui passe à 23 heures au lieu de 21 heures. Cela permettra notamment aux spectateurs de profiter des matchs nocturnes du tournoi de Roland-Garros… Pour en savoir plus et suivre cette journée de retour à la liberté, c’est par ici grâce à notre live animé dès ce matin par Rachel Garrat-Valcarcel.

Les Bleus ne sont pas passés à côté de leurs retrouvailles avec retour des supporteurs du Stade de France, mardi soir. L’équipe de France a battu la Bulgarie 3-0 et s’en va sereine affronter l’Europe du foot. Petite tache d’encre en bas de page tout de même : la sortie sur blessure de Karim Benzema en fin de première période, et l’inquiétude dans le regard de l’attaquant du Real Madrid à chaque gros plan sur son visage sur le banc des remplaçants. On se serait bien passé d’un tel coup de stress avant l’Euro.

20 Minutes se réinvente ! C’est une révolution douce que vous tenez entre les mains. Un journal tout neuf, support papier d’un média qui a décidé de faire bouger toutes ses lignes ces derniers mois et dans les mois qui viennent. Premier changement donc, notre journal papier, dont nous modifions les jours de parution pour une proposition de lecture repensée. L’info est désormais en continu sur tous nos supports digitaux, nous vous proposons, trois jours par semaine, de prendre le temps d’approfondir des sujets qui vous concernent : la consommation le lundi, l’environnement le mardi, la culture et les sorties du week-end le vendredi ( Consultez la nouvelle formule). Pour connaître le reste des changements et savoir si nous avons gardé nos essentiels, c’est par ici avec l’édito de la directrice de la rédaction Armelle Le Goff.