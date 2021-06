Déconfinement EN DIRECT : Couvre-feu à 23 heures, réouverture des salles de sport... Une nouvelle phase débute ce mercredi...

7h06 : Que peut-on faire à partir d'aujourd'hui ?

Reprendre le sport en salle ou la natation en piscine couverte, déguster son café à l’intérieur en cas de pluie ou aller au bowling… tout ceci redevient possible ce mercredi, après sept mois de privations dues à l’épidémie de Covid-19. Trois semaines après la réouverture des terrasses, des cinémas et musées et des commerces spécialisés avec des jauges réduites, c’est la troisième étape du déconfinement, avec en prime un couvre-feu qui passe à 23 heures au lieu de 21 heures. Cela permettra notamment aux spectateurs de profiter des matchs nocturnes du tournoi de Roland-Garros.

A partir de ce mercredi, les cafés et restaurants peuvent à nouveau accueillir du public en intérieur, à 50 % de leur capacité, ce qui permettra à bon nombre de petits établissements dépourvus de terrasse ou d’une taille insuffisante pour être rentable, de rouvrir. Ils doivent tenir, à l’instar des salles de sport, un cahier de rappel pour recontacter les clients en cas de contamination. En parallèle, les terrasses des cafés, restaurants et hôtels peuvent rouvrir complètement avec comme seule limite des tablées de six personnes au maximum.