A compter du 9 juin, il sera possible pour les restaurants d'accueillir des clients à l'intérieur (Illustration) — Gregorio Borgia/AP/SIPA

La deuxième phase du déconfinement, à la faveur d’une « forte » amélioration sur le front de l’épidémie de Covid-19 en France, est enfin là ! Salles de sport, Casinos, ou Thalassos pour vous refaire une beauté… 20 Minutes fait le point sur les réouvertures tant attendues ce mercredi.

Couvre-feu et restaurants

Le couvre-feu sera (enfin) reporté de 21 h à 23 h, et les restaurants pourront à nouveau accueillir du public, sous réserve qu’ils respectent une jauge de 50 % d’accueil. De quoi ravir les 60 % de restaurateurs français qui ne sont pas pourvus de terrasses et qui prenaient leur mal en patience.

Fêtes foraines, casinos, thalassos et salles de sport

Après plus de sept mois de fermetures, vous pourrez désormais retourner vous entraîner dans vos salles de sport, profiter des piscines couvertes et vous relaxer dans des centres de thalassothérapie. Une envie de vous jeter à corps perdu dans des autotamponneuses ? Ce sera possible, puisque les fêtes foraines seront également de la partie.

Parcs d’attractions et foires commerciales

Le Parc Astérix, également fermé pendant sept mois, rouvrira ses portes avec une jauge à 65 %, masque obligatoire et marquage au sol pour garantir la distanciation. Disneyland Paris, première destination touristique privée en Europe, suivra quant à elle à compter du 17 juin, bien que les câlins avec les célèbres mascottes resteront prohibés.

Les foires commerciales pourront aussi reprendre. Le forum annuel de la technologie Vivatech sera ainsi l’un des premiers salons professionnels à se tenir, du 16 au 19 juin prochain. L’accès de cet évènement, pour lequel une jauge maximale a été fixée à 5.000 personnes sera conditionné à la présentation d’un test négatif ou d’un certificat de vaccination.

Augmentation des jauges pour les cinémas, théâtres et musées

Ces derniers, qui étaient pour l’instant limité à une jauge d’accueil fixée à 35 %, pourront désormais augmenter le nombre de visiteurs et spectateurs à 65 % de leur capacité initiale.

Tourisme et télétravail

La vie des touristes entrant en France sera aussi simplifiée. Ces derniers auront la possibilité, à compter du 9 juin, de se passer de test PCR moyennant un certificat de vaccination. A compter du 1er juillet, ce sera le pass sanitaire européen qui prendra la relève.

Le télétravail sera quant à lui assoupli, avec un retour de davantage de salariés dans les bureaux. Chaque entreprise doit ainsi déterminer pour ses employés, par le biais du dialogue social, un nombre minimal de jours de télétravail par semaine pour les activités qui le permettent.