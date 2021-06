Terrasse à Bordeaux — UGO AMEZ/SIPA

Le virus continue de circuler, insiste Denis Malvy, et dans le Sud-Ouest il se manifeste notamment par l’apparition de variants.

La hausse des taux d’incidence va de pair avec la levée des restrictions sanitaires, analyse-t-il.

L’infectiologue estime qu’il faut agir tout de suite là où le virus circule le plus fort, avec le dépistage et la vaccination.

« Un signal d’alerte » dans le Sud-Ouest, s’était inquiété le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, mercredi. Il avait souligné « des hausses parfois sensibles de la circulation du virus », notamment en Pyrénées-Atlantiques, dans les Landes, en Gironde. Le taux d'incidence en Nouvelle-Aquitaine continue une montée progressive, le taux d’incidence atteignant 81,8/100.000 habitants au 3 juin (moyenne des cas par jour entre le 25 et le 31 mai), contre 71,8 au 2 juin. La hausse la plus forte est dans les Pyrénées-Atlantiques, où la circulation atteint désormais 126,9/100.000 habitants (110,4 au 2 juin). 20 Minutes a interrogé ce vendredi l’infectiologue du CHU de Bordeaux Denis Malvy pour faire un point sur la situation.

On observe une remontée des taux d’incidence dans le Sud-Ouest, qu’est-ce qui l’explique ?

L’épidémie n’est pas terminée, j’aimerais bien, mais ce n’est pas le cas. Ensuite, quand on restreint la vie sociale comme cela a été le cas ces dernières semaines avec les décisions du gouvernement, on diminue la circulation du virus. Quand on les lève [depuis le 19 mai], il circule davantage, c’est aussi simple que cela. D’une manière générale, le virus continue à circuler, et il s’exprime dans le Sud-Ouest sous la forme de variants, qui sont responsables de clusters, comme le variant autochtone que l’on a eu dans le quartier Bacalan à Bordeaux. Il y a du variant indien qui circule dans les Landes aussi.

Quel est le niveau de ces variants dans le Sud-Ouest ?

Les variants sont très transmissibles, mais heureusement ils restent aux alentours des 4-5 % dans la région. Le fait qu’il y ait des clusters de variants, soit importés, soit autochtones, signifie simplement qu’il y a de la circulation du virus.

Mais il semble qu’il y ait une remontée plus forte dans le Sud-Ouest, et notamment en Pyrénées-Atlantiques, qu’ailleurs. Cela s’explique comment ?

Normalement, la levée des restrictions devrait se faire de manière progressive, et très accompagnée. Là, elle se fait disons… d’un bon pas quand même ! Regardez ce qu’il se passe dans le centre de Bordeaux, c’est éloquent. Je vois des terrasses de restaurants pleines à craquer, avec des gens sans masque bien sûr… Et tout le monde n’attend plus que la date du 9 juin pour qu’encore plus de choses soient ouvertes. Alors, la population est fatiguée, on a tous besoin de vivre, c’est normal, mais il ne faudrait pas aller trop vite, et je trouve qu’il y a trop de gens qui commencent à se démasquer, y compris dans des espaces confinés. A Arcachon, sur la côte, dans les Pyrénées-Atlantiques… C’est pareil.

Que faut-il faire alors ?

Il faut maintenir les gestes barrière, il est trop tôt pour les relever. Ce serait naïf. Et on a toujours le tester-tracer-isoler, en plus de la vaccination. Le dépistage et la vaccination sont les deux moyens qu’il faut combiner dans les zones où ça circule trop fort. C’est ce que l’on a fait dans de micro-zones comme à Bordeaux. Et ce n’est pas cet été qu’il faut le faire. Ma position, c’est qu’on a quinze jours devant nous si on veut avoir un été tranquille et éviter une reprise épidémique à l’automne. Il faut agir tout de suite là où le virus circule le plus fort.

La situation est donc sérieuse ?

Disons que c’est un signal. Mais je ne suis pas du tout étonné, avec les levées de restriction. C’est exactement ce qu’on a vécu l’an dernier avant la deuxième vague, alors on ne va pas faire les étonnés quand même ! Qui ne pouvait pas s’attendre, dans des zones où il y a de la densité et beaucoup de mouvements de populations qui se retrouvent pour respirer, que le virus ne reprenne pas le pas ? Mais aujourd’hui contrairement à l’an passé, on a de quoi déployer un arsenal efficace, pourvu qu’on s’y prenne maintenant. Nous avons des signes avant-coureurs, il faut anticiper, tout de suite.

Le fait que la région ait été moins touchée que les autres, et que l’immunité collective y soit donc moins élevée, joue-t-il un rôle ?

L’acquisition de l'immunité collective n’est pas facile, même dans les zones qui ont été les plus touchées. On voit dans le Grand-Est ou en Ile-de-France que l’immunité peine à acquérir des niveaux associés à de la protection, alors oui, c’est encore plus lent dans le Sud-Ouest, mais l’immunité sera acquise par la vaccination. D’où l’intérêt de la vaccination transgénérationnelle, et que l’on prenne donc aussi les jeunes.