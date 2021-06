EPIDEMIE Le gouvernement espère ainsi sauver la saison touristique, dont les filières ont particulièrement pâti de la crise sanitaire depuis plus d’un an

Illustration d'une vaccination avec le sérum Pfizer. — ' Cesar Gomez / SOPA Images

Les Européens vaccinés pourront entrer en France sans test PCR à partir du 9 juin, a indiqué Jean-Baptiste Djebbari, le ministre délégué aux Transports, ce vendredi matin. De la même façon, il a annoncé sur CNews que les Français vaccinés pourraient se déplacer en Europe grâce au passe sanitaire, sans nécessité de se faire dépister.

« Nous annonçons qu’à compter du 9 juin prochain (…) les Européens qui sont vaccinés pourront venir en France sans test PCR », a déclaré le ministre délégué aux Transports Jean-Baptiste Djebbari, à l’antenne de la télévision CNEWS.

Le gouvernement et les autres pays d’Union européenne espèrent ainsi sauver la saison touristique, dont les filières ont particulièrement pâti de la crise sanitaire depuis plus d’un an.