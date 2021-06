Gérald Darmanin a tenu une réunion d'urgence après la panne massive du réseaux orange en France qui a affecté les numéros d'urgence. — CYRIL MOREAU-POOL/SIPA

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin présidait ce jeudi matin une réunion interministérielle depuis Beauvau, après la panne de téléphonie de l’opérateur Orange au niveau nationale la veille. Entre 18 heures et minuit ce mercredi, une panne d’un équipement chargé d’acheminer les appels a entravé massivement l’accès aux numéros d’urgence (15/17/18/112) et aux lignes fixes. De nombreux services de secours comme le Samu, les pompiers ou la police étaient difficiles à joindre à travers la France.

S’il a précisé qu’il n’y avait pas eu d’interruption, mais une grande dégradation, le ministre de l’Intérieur a cependany déploré des dysfonctionnements « graves et inacceptables » à l’issue de la réunion. Et pour cause. Gérald Darmanin parle de "trois incidents graves remontés à cette heure". Une personne « serait décédée » dans le Morbihan faute d’avoir pu joindre les secours et deux autres ont fait un AVC.

Malgré le rétablissement du réseau depuis minuit la veille, Gérald Darmanin appelé les Français a privilégié pendant quelques jours les numéros temporaires de contournement à dix chiffres pour leurs appels d’urgence.

En visite à Tunis avec Jean Castex, Gérald Darmanin et le secrétaire d’État chargé du Numérique Cédric O sont rentrés précipitamment à Paris pendant la nuit pour tenir cette réunion de crise ce jeudi matin très tôt. De son côté, Orange a assuré que son réseau « fonctionne depuis minuit » mais reste « sous surveillance ».