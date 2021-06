Retrouvez la liste des numéros d’urgence temporaires

Un camion de pompiers devant les urgences du CHU de Nantes — S. Salom Gomis/ SIPA

Depuis mercredi soir, les urgences et de nombreux services de secours sont quasiment injoignables via les numéros habituels. Les autorités ont toutefois mis en place des numéros temporaires pour pouvoir joindre le Samu, les pompiers ou encore police. Vous trouverez l’ensemble de ces numéros alternatifs en cliquant ici ou grâce à ce tweet du ministère de l’Intérieur :

⚠️☎️ Numéros alternatifs des service d’#urgence I

Retrouvez la liste des numéros provisoires d’urgence mis en place dans votre département sur ce lien ⬇️https://t.co/pL9w0ecSZR — Ministère de l'Intérieur (@Interieur_Gouv) June 2, 2021

Pour joindre les pompiers, il faut par exemple temporairement faire le 04.88.57.11.88 dans les Bouches-du-Rhône, et plus spécifiquement les 06.32.87.16.58, 06.32.28.98.63 et 06.32.28.95.54 pour les marins-pompiers de Marseille. A Paris, pour contacter le Samu il vous faut composer le 01.71.19.60.45.

Le Loir et Cher n’a par contre pas eu besoin de recourir aux numéros alternatifs. Selon le ministère de l’Intérieur, ce département « n’apparaît pas impacté pour le moment par ces perturbations ». Si une difficulté venait tout de même à apparaître, les autorités conseillent de renouveler « votre appel si possible d’une ligne fixe ».