La gazette Petit Potin peut être imprimée chaque fois, avec les photos publiées par les participants. — Petit Potin

Une start-up alsacienne, Petit Potin, a lancé une appli destinée aux familles.

Chaque membre peut publier des photos et laisser les autres commenter. Puis la totalité est imprimée dans un journal papier à destination, généralement, des grands-parents.

Ce type de produit, dans une version différente, existe depuis plusieurs années, notamment chez le leader du marché, Famileo.

« J’ai voulu proposer une appli pour réunir les familles et où le lecteur est placé au cœur de la conversation », résume le créateur Mathieu Ruhlmann.

« Antoine vient de réussir ses premiers pas », « Emma découvre la mer » ou encore « ce week-end, nous étions au ski avec des amis ». Voilà le type de messages, accompagnés de photos, que découvrent chaque mois de nombreux (arrières) grands-parents dans leur gazette mensuelle.

Depuis quelques années, ces journaux papiers alimentés par les familles arrivent dans des milliers de boîtes aux lettres en France. Avec un leader sur le marché : l’entreprise bretonne Famileo. Mais elle n’est pas seule : en Alsace, une start-up vient de se lancer, Petit Potin, et revendique quelques améliorations vis-à-vis de son grand frère.

« Le lecteur est placé au cœur de la conversation »

« J’avais abonné ma grand-mère et elle était ravie mais moi, j’étais assez frustré », avoue l’entrepreneur Mathieu Ruhlmann, avant de s’expliquer. « D’abord ,car on ne pouvait pas mettre de smileys dans nos commentaires, ce qui dit souvent beaucoup de nos intonations. Ensuite car ce n’était pas possible d’interagir sur les publications des autres. Chacun mettait sa photo et c’est tout, donc ça perdait la moitié de son intérêt. Moi j’ai voulu proposer une appli pour réunir les familles et où le lecteur est placé au cœur de la conversation. »

Sur Petit Potin, tous les membres d’une famille peuvent ainsi réagir, écrire, liker toutes les publications de son groupe. « Puis on retrouve ces commentaires dans la version papier de 15 pages, dans la limite de la place disponible. Ils permettent d’apporter du contenu. Pour l’avoir testé avec ma grand-mère, elle lit et relit tout plusieurs fois. Ça lui permet de lire les petits potins de la famille ! », vante le start-uper de 36 ans, déjà à l’origine de Gotennis, une application pour mettre en relation les pratiquants de la balle jaune.

La gazette Petit Potin. - Petit Potin

Autre nouveauté revendiquée par la petite entreprise alsacienne, une Une du journal différente chaque mois. « C’est la photo la plus likée qui ira, avec des appels de Une sur les autres publications qui auront fait réagir », précise encore Mathieu Ruhlmann en précisant bien que toute la mise en page est automatique. « On se fait juste plaisir et on échange en famille. »

Officiellement lancée en décembre dernier, Petit Potin réunit aujourd’hui « 2.000 utilisateurs, à peu près 1.000 familles de toute la France et de l’étranger ». Pour une production 100 % alsacienne, avec un siège à Illkirch-Graffenstaden, juste à côté de l’imprimerie à Strasbourg. « On est au-delà des prévisions du business plan », assure le créateur, qui reconnaît ne pas en vivre pour le moment. Il y travaille et s’est rapproché notamment d’ Ehpad. Où l’abonnement pourrait être offert à chaque famille de résidents.